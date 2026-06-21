Neuartiger Libre-Sensor von Abbott misst auch Ketone

Selbstkontrolle bei hohen Blutzuckerwerten empfohlen

Sicherheitsgewinn für Menschen mit Diabetes

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Dieser Artikel wurde verfasst von Thorsten Ferdinand