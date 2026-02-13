CGM-System Dexcom G6: Schrittweiser Wechsel auf G7 geplant
(13.2.26) Die beiden Systeme Dexcom G6 und Dexcom G7 sind aktuell noch parallel im Markt: als Einzelgeräte “nur” zur kontinuierlichen Glukosemessung oder als Teile eines Systems zur automatischen Insulinabgabe (AID). Für 2026 plant der Hersteller Dexcom eine Umstellung: Das G6-System soll Schritt für Schritt durch G7 ersetzt werden.
So läuft die Umstellung abDexcom-CGM-Systeme sind sowohl direkt beim Hersteller als auch bei ausgewählten Diabetes-Fachhändlern wie DIASHOP oder Mediq erhältlich. Wer noch das System Dexcom G6 trägt, sollte bei Ausstellung eines neuen Rezepts durch die Arztpraxis den Hinweis von Dexcom beachten: “Eine Umstellung auf Dexcom G7 ist immer 8 Wochen vor Ende des aktuellen Lieferzeitraums möglich bzw. wenn der Patient noch maximal 6 Sensoren zuhause hat”. Rezepte über Dexcom G6 werden laut Hersteller noch bis Ende April 2026 entgegen genommen. Eine Ausnahme gilt für Nutzerinnen und Nutzer eines AID-Systems, bei dem Dexcom G6 zum Einsatz kommt. Sie haben noch länger Zeit.
Ausnahme: AID-Systeme mylife YpsoPump, Kaleido und Dana-iDexcom-Sensoren können in verschiedene Systeme zur automatischen Insulinabgabe (AID) integriert werden. Während die Systeme Omnipod 5 und t:sim x2 bereits mit Dexcom G7-Sensoren arbeiten, wird bei mylife YpsoPump, Kaleido und Dana-i bisher noch G6 eingesetzt. Bei diesen Systemen wird eine Integration von G7 im Laufe des Jahres 2026 erwartet, genaue Termine wurden och nicht genannt. Dexcom wird Nutzerinnen und Nutzer dieser AID-Systeme daher weiterhin mit G6 versorgen, bis die Integration des G7 möglich ist.
Training bei Umstellung auf G7 notwendigDamit der Wechsel von G6 auf G7 reibungslos verläuft, ist ein Training vorgesehen. Es kann entweder online von zuhause aus oder persönlich in Gruppenschulungen oder einzeln absolviert werden. Mehr dazu erfahren Sie auf dieser Website
Kategorisiert in: 2026, Diabetes und Technologie, Diabetes-Selbstkontrolle, Diabetes-Therapie, Nachrichten
Dieser Artikel wurde verfasst von Heidi Buchmüller