Tageslicht kann den Stoffwechsel bei Diabetes verbessern
(08.02.2026) Wer viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringt, lebt meist unter künstlichem Licht – sei es zu Hause, im Büro oder auch im Schichtdienst. Eine neue Studie unter Beteiligung der Universität Genf, der Universitätskliniken Genf, der Universität Maastricht und des Deutschen Diabetes-Zentrums in Düsseldorf verdeutlicht, dass dieser Mangel an natürlichem Tageslicht auch den Stoffwechsel bei Typ-2-Diabetes beeinflussen kann.
An der Studie nahmen 13 Freiwillige mit Typ-2-Diabetes im Alter von mindestens 65 Jahren teil. Sie hielten sich mehrere Tage in speziell gestalteten Wohnräumen an der Universität Maastricht auf. Einmal verfügten diese Räume über große Fenster, die viel Tageslicht einließen. Bei einem zweiten Durchlauf wurden die Räume künstlich beleuchtet. Alle anderen Bedingungen blieben gleich. Es zeigte sich, dass die Blutzuckerwerte der Teilnehmer bei Tageslicht signifikant stabiler waren und häufiger im Normbereich lagen.
Künstliches Licht bringt innere Uhr aus dem TaktZwar war die Teilnehmerzahl gering und der Beobachtungszeitraum war mit jeweils viereinhalb Tagen relativ kurz. Dennoch lieferte die Untersuchung Hinweise darauf, dass natürliches Licht sich positiv auf den Stoffwechsel von Menschen mit Diabetes auswirkt. In der Pressemitteilung des DDZ heißt es, dass als Nächstes die Wechselwirkungen zwischen natürlichem Licht und der Stoffwechselgesundheit unter realen Bedingungen untersucht werden sollten.
Dass künstliches Licht in geschlossenen Räumen unsere innere Uhr aus dem Takt bringen kann, ist bereits bekannt. Es unterdrückt die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Wer abends und nachts lange künstlichem Licht ausgesetzt ist, kann oftmals schlechter einschlafen und hat eine schlechtere Schlafqualität. Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus können die Entstehung von Depressionen und von Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes begünstigen.
Im Winter oftmals höhere BlutzuckerwerteMenschen mit Diabetes spüren diese Probleme insbesondere in der dunklen Jahreszeit. Im Winter leidet ihr Stoffwechsel nicht nur unter dem Mangel an Tageslicht. Angesichts kalter Temperaturen neigen viele Menschen außerdem dazu, sich weniger zu bewegen. Studien zeigen, dass Menschen mit Diabetes im Winter tendenziell etwas höhere Blutzuckerwerte haben. In den Sommermonaten treten hingegen Unterzuckerungen häufiger auf.
Experten empfehlen insbesondere im Winter längere Spaziergänge im Freien bei Tageslicht, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Eine vitaminreiche Ernährung mit viel Obst und Gemüse ist in der kalten Jahreszeit besonders wichtig. Günstige Auswirkungen auf den Stoffwechsel kann es zudem haben, wenn man auch beim Essen seiner inneren Uhr folgt. Wie Studien zeigen, hilft früheres Essen beim Abnehmen und beugt der Entstehung von Stoffwechselerkrankungen vor.
Dieser Artikel wurde verfasst von Thorsten Ferdinand