Fettleber erhöht offenbar das Risiko für Typ-2-Diabetes

Glukagonspiegel bei Typ-2-Diabetes oftmals erhöht

Wenig Symptome, aber gravierende Langzeitfolgen

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Dieser Artikel wurde verfasst von Thorsten Ferdinand