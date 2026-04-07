Typ 1 bei Kindern: Diabetes-Früherkennung in Europa ausgeweitet

Nur wenige Tropfen Blut erforderlich

Sanfterer Beginn der Therapie möglich

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Dieser Artikel wurde verfasst von Thorsten Ferdinand