Neuigkeiten für Menschen mit Diabetes im Straßenverkehr

Moderne Diabetestechnik minimiert das Risiko einer Unterzuckerung

Das Unfallrisiko von Menschen mit Diabetes ist nur leicht erhöht

Konkrete Empfehlungen für Menschen mit Diabetes im Straßenverkehr

Vor Fahrtantritt sollen Betroffene ihren Glukosewert prüfen und nur starten, wenn er ausreichend hoch ist.

Menschen mit kontinuierlicher Glukosemessung sollen die Warnfunktionen aktiviert haben und auf Trendpfeile achten. Bei kritischen Werten sollen sie die Fahrt unterbrechen und ihren Glukosewert stabilisieren.

Menschen mit Diabetes im Beruf nicht benachteiligen

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Dieser Artikel wurde verfasst von Heidi Buchmüller