Spannende Kongress-Neuigkeiten zu AID-Systemen
(21.3.26) Die Diabetestechnologie hat in den vergangenen zehn Jahren enorme Fortschritte gemacht. Der größte Entwicklungsschritt waren Systeme zur automatischen Insulindosierung (AID), die derzeit allerdings noch nicht wirklich automatisch funktionieren. Mahlzeiten mit Kohlenhydraten und Bewegungsaktivitäten müssen angekündigt werden, das System funktioniert also “Hybrid-Closed-Loop”.
“Fully-Closed-Loop” für Menschen mit Typ-1-Diabetes in ReichweiteBeim europäischen ATTD-Kongress (ATTD steht für Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) in Barcelona Mitte März 2026 wurden nun die ersten konkreten Konzepte für Systeme vorgestellt, die eine automatische Berechnung des Mahlzeiteninsulins ermöglichen. Damit würde die Schätzung der Kohlenhydrate und die Ankündigung der Mahlzeiten für das AID-System entfallen. Ein wichtiger Schritt hin zu einem “Fully-Closed-Loop”-System – der “künstlichen Bauchspeicheldrüse”, das die Versorgung mit Insulin wirklich automatisch übernimmt. Möglich machen dies KI-gestützte Algorithmen, die sich rasant weiterentwickeln.
mylife/CamAPS Liberty soll bald kommenMit “coming soon” kündigte mylife Diabetes Care eine Weiterentwicklung des AID-Systems mylife Loop an. Es arbeitet mit einem neuen Feature der CamAPS FX App, genannt “Liberty”, und integriert wahlweise die CGM-Sensoren Dexcom G7, FreeStyle Libre 3 oder FreeStyle Libre 3 Plus. Bei diesem System müssen keine Kohlenhydrate mehr berechnet und angekündigt werden, es regelt die Insulinversorgung zu den Mahlzeiten automatisch. Erste Ergebnisse stellte CamDiab, Entwickler des Algorithmus, in Barcelona mit der “CLEAR”-Studie* vor: In dieser Studie wurde das neue System von einer kleinen Gruppe aus 26 Erwachsenen und 12 Jugendlichen mit einer vorher mäßigen Stoffwechseleinstellung getestet. Nach acht Wochen hatte sich ihre Zeit im Zielbereich (TIR) um 13 % verbessert.
mylife/CamAPS Liberty hat bereits eine CE-Kennzeichnung erhalten – ein wichtiger Schritt hin zur Markteinführung. Wann das System tatsächlich in Deutschland erhältlich sein wird, ist noch offen.
Auch weitere Unternehmen arbeiten an “Fully-Closed-Loop”MiniMed hat mit dem Vivera-Algorithmus seinen nächsten Schritt hin zu “Fully-Closed-Loop” in Vorbereitung. Dieses AID-System wartet in den USA auf seine FDA-Zulassung. Insulet hat beim ATTD Daten zu einem entsprechenden Algorithmus für Omnipod vorgestellt, allerdings nur für Menschen mit Typ-2-Diabetes.
Fazit: Bis “Fully-Closed-Loop”-Systeme tatsächlich von Menschen mit Typ-1-Diabetes genutzt werden können, wird es noch etwas dauern. “Coming soon” dürfte nur für das mylife/CamAPS Liberty zutreffen. Wir werden weiter berichten.
Quellen: ATTD-Kongress, 11.-14. März 2026 und eigene Recherche
* Lama Lakshman et al. Lived Experience of Fully Closed-Loop Insulin Delivery in Adults with Type 1 Diabetes. Diabetes Technol Ther. 2024 Mar 28;26(4):211–221. doi: 10.1089/dia.2023.0394
Kategorisiert in: 2026, Diabetes und Technologie, Nachrichten
Dieser Artikel wurde verfasst von Heidi Buchmüller