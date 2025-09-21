Pflanzenbetonte Ernährung kann Lebenserwartung bei Diabetes verlängern

Kein Nutzen bei falscher Zusammensetzung der Ernährung

Menschen mit vielen Risikofaktoren profitieren besonders

Kategorisiert in: 2025, Ernährung und Bewegung, Forschung und Entwicklung, Leben mit Diabetes, Nachrichten

Dieser Artikel wurde verfasst von Thorsten Ferdinand