Veranstaltungen für Kids mit Diabetes und Eltern im Herbst
(28.08.25) Bei diesen Veranstaltungen stehen Kids, Teens und Twens mit Typ-1-Diabetes im Fokus, die Einladung richtet sich auch an ihre Eltern. In Frankfurt und Berlin können sie einen spannenden Tag mit Informationen, Erfahrungsaustausch und Mitmachaktionen erleben.
Con-T1 – Die Convention in Frankfurt/M.In den vergangenen Jahren fand rund um den Weltkindertag in Frankfurt regelmäßig die #KidsKon statt. Diese Veranstaltungen zieht in diesem Jahr erstmals um nach Berlin (siehe unten). Statt dessen lädt der BdKJ (Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V.) 20. September 2025, in die Frankfurter City zur Premiere der Con-T1 – Die Convention ein:
Samstag, 20. September 2025
Kap Europa, Osloer Straße 5, Frankfurt am Main
10.00 bis 17.00 Uhr (Einlass ab 9.00 Uhr)
Das Con-T1-Programm (nach Angaben der Veranstalter):
“Ein ganzer Tag voller spannender Themen, cooler Aktionen und ganz viel Austausch mit anderen, die – genau wie ihr – Typ-1-Diabetes in ihrem Alltag managen. Egal ob du gerade erst die Diagnose bekommen hast oder schon ein alter Hase bist – hier ist für alle Altersgruppen etwas dabei! Und auch für Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrkräfte und medizinische Berater*innen!”
Neben spannenden Vorträgen und Aktionen wird es wieder eine Industrieausstellung geben.
Dank der Sponsoren und Aussteller ist der Eintritt zur Con-T1 kostenfrei.
Hier gibt es weiter Informationen und den Link zur Anmeldung.
#KidsKon 2025 in BerlinDie #KidsKon – der Kinder- und Jugendkongress – fand in den vergangenen Jahren in Frankfurt statt, am 4. Oktober 2025 hat sie Premiere in Berlin. Veranstalter ist die Deutsche Diabetes Föderation e.V. (DDF).
Samstag, 4. Oktober 2025
Henry-Ford-Bau, Garystraße 35, 14195 Berlin
9.00 bis 17.30 Uhr
Das #KidsKon-Programm (nach Angaben der Veranstalter):
“Mit Diabetes zu leben bedeutet Verantwortung – jeden Tag aufs Neue. Doch das heißt nicht, dass du alleine bist! Auf dem #KidsKon 2025 triffst du andere Kids und Teens, die genau wissen, was es heißt, mit Diabetes zu leben. Für Eltern: Austausch mit anderen Familien & wertvolle Tipps von Experten – so wird der Alltag mit Diabetes leichter! Ein Familientag, der Wissen vermittelt, begeistert und stärkt!”
Auch bei der #KidsKon wird es eine Industrieausstellung geben und die Teilnahme ist dank Sponsoren und Aussteller kostenfrei.
Informationen und kostenfreie Tickets zur #KidsKon gibt es hier.
Dieser Artikel wurde verfasst von Heidi Buchmüller