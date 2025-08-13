So kommen Menschen mit Diabetes besser durch die Sommerhitze

Hitze belastet den Kreislauf und drückt auf den Blutdruck

Um sich bestmöglich zu schützen, empfiehlt das Deutsche Diabetes Zentrum:

Tagesrhythmus anpassen und vor Sonne schützen: Aktivitäten auf den frühen Morgen oder späten Abend verlegen.Besonders beim Schwimmen besteht ein hohes Risiko, Unterzuckerung nicht zu bemerken, da Adrenalin ausgeschüttet wird. Das kann typische Unterzuckerungssymptome wie Zittern, Herzklopfen oder Unruhe maskieren. Viele empfinden das Wasser zudem als angenehm kühl, Schweißausbrüche werden so nicht wahrgenommen.

Ausreichend trinken: Auch ohne Durstgefühl sollte regelmäßig getrunken werden (gilt nicht pauschal bei chronischen Nierenerkrankungen).

Nicht barfuß laufen: Wurden Nervenschädigungen im Bereich der Füße festgestellt („periphere Polyneuropathie“), besteht die Gefahr von Verletzungen bis hin zu Verbrennungen.

Blutglukose häufiger messen: Hitze verändert den Stoffwechsel. Vor allem bei körperlicher Aktivität kann es sowohl zu Blutglukoseanstiegen als auch zu Unterzuckerung kommen.

Insulin bei zwei bis acht Grad kühlen: Medikamente sollten nie in der Sonne aufbewahrt werden. Für Insulin-Pens gibt es spezielle Kühltaschen. Pen und Kühltasche können mit einer ärztlichen Bescheinigung auch im Handgepäck auf Flugreisen mitgenommen werden.

Klimaresilienz stärken: Eine gesunde und ausgewogene Ernährung in Anlehnung an die planetare Gesundheitsdiät, ausreichend Bewegung und ein gut eingestellter Diabetes kann dem Körper helfen, mit Hitzestress besser umzugehen.

Medikamente können die Hitzetoleranz herabsetzen

Insulin muss unbedingt vor Hitze geschützt werden

Dieser Artikel wurde verfasst von Heidi Buchmüller