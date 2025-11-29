Dringende Sicherheitswarnung zu FreeStyle Libre
(29.11.25) Abbott hat darüber informiert, dass vor kurzem FreeStyle Libre 3 und FreeStyle Libre 3 Plus Sensoren identifiziert wurden, die möglicherweise falsch-niedrige Glukosemesswerte anzeigen. “Wenn diese unentdeckt bleiben, kann dies ein potenzielles Gesundheitsrisiko für Menschen mit Diabetes darstellen”, so das Unternehmen auf seiner Website.
Betroffen ist nach Aussage von Abbott eine Teilmenge der FreeStyle Libre 3 und FreeStyle Libre 3 Plus Sensoren.
Wie kann ich überprüfen, ob meine Sensoren von der Sicherheitswarnung betroffen sind?Abbott hat eine Website eingerichtet, auf der geprüft werden kann, ob der aktuell verwendete Sensor bzw. die Vorräte betroffen sind. Auf der Website kann dazu die Seriennummer des Sensors eingegeben werden.
Hier finden Sie eine Anleitung mit Bildern zur Identifikation der Seriennummer.
Welche Risiken haben falsch-niedrige Glukosemessungen“Falsch-niedrige Glukosemessungen können, wenn sie über einen längeren Zeitraum unentdeckt bleiben, zu falschen Therapieentscheidungen bei Menschen mit Diabetes führen, wie zum Beispiel übermäßiger Kohlenhydrataufnahme oder dem Auslassen / Verzögern der Verabreichung von Insulin. Diese Entscheidungen können ernsthafte Gesundheitsrisiken zur Folge haben, einschließlich möglicher Verletzungen oder Todesfälle sowie anderer weniger schwerwiegender Komplikationen,” so Abbott. Das Unternehmen rät dazu, ein Blutzuckermessgerät oder das integrierte Messgerät im FreeStyle Libre Lesegerät zu verwenden, um Behandlungsentscheidungen zu treffen, wenn die Sensorwerte nicht mit Ihren Symptomen oder Erwartungen übereinstimmen.
Die zuständigen Behörden wurden über die Sicherheitswarnung informiert. In Deutschland ist dies das BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).
Quelle: Website Abbott (Stand 29.11.25)
Kategorisiert in: 2025, Diabetes-Selbstkontrolle, Nachrichten
Dieser Artikel wurde verfasst von Heidi Buchmüller