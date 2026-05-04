Neues Vorhersagemodell ermittelt Krankheitsrisiko bei Übergewicht

Höheres Gewicht bedeutet nicht zwangsläufig höheres Risiko

Muskelmasse und Fettverteilung spielen eine Rolle

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Dieser Artikel wurde verfasst von Thorsten Ferdinand