Menopause bringt für Frauen mit Diabetes Herausforderungen

Blutzucker und Insulinbedarf verändern sich

Vorsorge: Blutwerte regelmäßig checken lassen

Bei früherem Schwangerschaftsdiabetes besonders aufmerksam sein

Herz und Leber altern gemeinsam

Bringt eine Hormonersatztherapie Vorteile?

Frauen in der Menopause vernachlässigen die Selbstfürsorge

Werte kennen: regelmäßige Kontrolle von Blutzucker, Blutfetten, Blutdruck und Leberwerten

Bewegen: 2–3-mal pro Woche gezieltes Muskeltraining, ergänzt durch Ausdaueraktivitäten

Ernährung: viel Gemüse, Ballaststoffe und pflanzliche Fette – wenig Zucker und Fertigprodukte

Schlafen und Stress meiden: erholsamer Schlaf und Stressabbau unterstützen den Stoffwechsel

Medizinische Beratung: bei Bedarf hormonelle Therapie individuell prüfen lassen

Wissen schützt – und stärkt

Kategorisiert in: 2025, Diabetes und Schwangerschaft, Diabetesprävention, Ernährung und Bewegung, Leben mit Diabetes, Nachrichten

Dieser Artikel wurde verfasst von Heidi Buchmüller