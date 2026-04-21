Erste Zöliakie-Medikamente könnten bald erhältlich sein

Enzym im Darm wird durch Medikament gehemmt

Screenings bei Typ-1-Diabetes empfohlen

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Dieser Artikel wurde verfasst von Thorsten Ferdinand