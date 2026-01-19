Nachruf auf Dr. med. Richard Daikeler (1957–2026)
Dr. Richard Daikeler war nicht nur ein herausragender Internist, Diabetologe und engagierter Berufspolitiker, sondern auch ein Visionär, der die diabetologische Versorgung in Deutschland über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt hat. Mit Weitblick, fachlicher Exzellenz und außergewöhnlichem persönlichem Einsatz setzte er sich unermüdlich für die Belange von Menschen mit Diabetes sowie für die Weiterentwicklung der ambulanten Diabetologie ein.
Nach seinem Medizinstudium in Zürich und Heidelberg und der Approbation als Arzt im Jahr 1983 promovierte er noch im selben Jahr zum Doktor der Medizin. Seine fachärztliche Ausbildung zum Internisten absolvierte er an renommierten Einrichtungen, unter anderem an der Universitätspoliklinik Heidelberg in der Abteilung für Stoffwechsel und Sportmedizin sowie in der kardiologischen Fachklinik Königsstuhl. Früh erwarb er zusätzliche Qualifikationen als Sportmediziner, Diabetologe (DDG) und Umweltmediziner.
1991 gründete Dr. Daikeler seine internistische Facharztpraxis in Sinsheim, aus der 1993 eine Gemeinschaftspraxis hervorging. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Praxis zu einer anerkannten Schulungs- und Behandlungseinrichtung für Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2. Als Weiterbilder, Qualitätszirkel-Leiter und Netzwerker engagierte er sich weit über seine eigene Praxis hinaus für eine strukturierte, qualitätsgesicherte Versorgung.
Sein berufspolitisches Wirken war außergewöhnlich: Als Gründungsmitglied und führender Vertreter mehrerer berufsständischer Organisationen – unter anderem des Bundesverbandes der niedergelassenen Diabetologen Deutschlands sowie der Genossenschaft der Diabetologen Baden-Württemberg – setzte er sich mit Nachdruck für die Interessen der niedergelassenen Diabetologinnen und Diabetologen ein. Seine Stimme hatte Gewicht, sein Rat wurde geschätzt.
Besonders eng verbunden war Dr. Daikeler mit der Internetplattform Diabetes-News.de. Er erkannte früh die Bedeutung des Internets für Information, Vernetzung und Selbstbestimmung von Menschen mit Diabetes. Auf seine Initiative hin wurde die Diabetes News Media AG im Jahr 2000 gegründet, deren Aufsichtsrat er über viele Jahre mit Umsicht, Integrität und großem persönlichem Engagement leitete. Vorstand, Aufsichtsrat und wissenschaftlicher Beirat arbeiteten stets ehrenamtlich – ein Ausdruck seines Verständnisses von Verantwortung und Gemeinsinn.
Neben seiner beruflichen Laufbahn war Dr. Daikeler ein Familienmensch. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Dr. med. Brigitte Ruh-Daikeler, seinen Kindern, Enkeln und allen Angehörigen. Sie verlieren einen liebevollen Ehemann, Vater und Großvater – wir verlieren einen geschätzten Kollegen, Wegbegleiter und Freund. Wir werden Dr. med. Richard Daikeler ein ehrendes Andenken bewahren. Sein Wirken, seine Haltung und sein Einsatz für die Diabetologie und für Menschen mit Diabetes werden fortleben.
Die Beerdigung findet am 30. Januar 2026 um 14.00 Uhr auf dem alten Friedhof Stuttgart-Vaihingen, Holzhauser Straße 10, statt.
Kondolenzanschrift:
Bestattungshaus Ramsauer
Dr. med. Richard Daikeler
Katzenbachstraße 58
7063 Stuttgart
In dankbarer Erinnerung Aufsichtsrat, Vorstand, wissenschaftlicher Beirat und Redaktion der Diabetes News Media AG
Kategorisiert in: 2026, Nachrichten
Dieser Artikel wurde verfasst von admin