“Gute” und “schlechte” Lebensmittel bei Gicht

Einige Lebensmittel, können Gicht fördern, andere erhöhte Harnsäurewerte positiv beeinflussen. Bei Obst spielt der Frucotsegehalt eine Rolle.

1. Lebensmittel, die Gichtanfälle auslösen können (sehr purinreich / riskant)

Diese Lebensmittel sollten Sie stark einschränken oder vermeiden:

Fleisch & Innereien
  • Innereien: Leber, Niere, Herz, Bries → sehr hoher Puringehalt
  • Wildfleisch
  • Schwein, Rind, Lamm (viel, fettig)
Fisch & Meeresfrüchte
  • Sardinen
  • Hering
  • Makrele
  • Sardellen
  • Forelle
  • Muscheln
  • Garnelen, Krabben
  • Fischbrühen / Dashi / Knochenbrühen
Alkohol (starker Auslöser)
  • Bier (enthält zusätzlich Purine)
  • Hochprozentiger Alkohol
  • Wein (geringeres Risiko, aber möglich)
Zucker & Fructose
  • Softdrinks, Cola
  • Energydrinks
  • Säfte mit zugesetzter Fructose
  • Süßigkeiten mit Maissirup (HFCS)
Weitere Auslöser
  • Stark verarbeitete Fleischprodukte (Wurst, Speck, Salami)
  • Hülsenfrüchte in großen Mengen (Linsen, Bohnen, Erbsen – moderat erhöht)

2. Lebensmittel, die in Maßen okay sind (mittlerer Puringehalt)

Möglich, aber nicht täglich und nicht in großen Mengen:

Fleisch / Fisch
  • Hähnchen
  • Pute
  • Kalb
  • Schwein mager
  • Fisch, außer „roten Sorten“ (z. B. Lachs, Thunfisch → mäßig purinreich)
Gemüse mit moderatem Puringehalt
(aber kein Verbot, Gemüse löst selten Gicht aus!)
  • Spinat
  • Spargel
  • Blumenkohl
  • Pilze
  • Bohnen / Erbsen
Getränke
  • Moderate Mengen Kaffee oder Schwarztee (meist sogar leicht günstig)

3. Lebensmittel, die gut bei Gicht sind (gichtfreundlich / förderlich)

Diese helfen, Harnsäure zu senken und Entzündung zu reduzieren:

Obst & Gemüse
  • Alle Obstsorten (außer übermäßig viel Fructose – siehe Tabellen unten)
  • Alle Gemüse (auch die oben genannten sind erlaubt)
  • Kirschen (können Harnsäure senken)



Milchprodukte
  • Fettarme Milch, Joghurt, Quark, Käse → sie senken Harnsäure!
Getreide & Sättigungsbeilagen
  • Reis
  • Nudeln
  • Brot
  • Kartoffeln
  • Haferflocken
Proteinquellen
  • Eier
  • Nüsse
  • Tofu & Sojaprodukte (sofern gut verträglich)
Getränke
  • Wasser
  • Mineralwasser
  • Kaffee (senkt oft Harnsäure leicht)
  • Kräutertees



Dieser Artikel wurde verfasst von Prof. Dr. Klaus Kusterer