“Gute” und “schlechte” Lebensmittel bei Gicht

“Gute” und “schlechte” Lebensmittel bei GichtEinige Lebensmittel, können Gicht fördern, andere erhöhte Harnsäurewerte positiv beeinflussen. Bei Obst spielt der Frucotsegehalt eine Rolle.
1. Lebensmittel, die Gichtanfälle auslösen können (sehr purinreich / riskant)Diese Lebensmittel sollten Sie stark einschränken oder vermeiden:
Fleisch & Innereien
- Innereien: Leber, Niere, Herz, Bries → sehr hoher Puringehalt
- Wildfleisch
- Schwein, Rind, Lamm (viel, fettig)
- Sardinen
- Hering
- Makrele
- Sardellen
- Forelle
- Muscheln
- Garnelen, Krabben
- Fischbrühen / Dashi / Knochenbrühen
- Bier (enthält zusätzlich Purine)
- Hochprozentiger Alkohol
- Wein (geringeres Risiko, aber möglich)
- Softdrinks, Cola
- Energydrinks
- Säfte mit zugesetzter Fructose
- Süßigkeiten mit Maissirup (HFCS)
- Stark verarbeitete Fleischprodukte (Wurst, Speck, Salami)
- Hülsenfrüchte in großen Mengen (Linsen, Bohnen, Erbsen – moderat erhöht)
2. Lebensmittel, die in Maßen okay sind (mittlerer Puringehalt)Möglich, aber nicht täglich und nicht in großen Mengen:
Fleisch / Fisch
- Hähnchen
- Pute
- Kalb
- Schwein mager
- Fisch, außer „roten Sorten“ (z. B. Lachs, Thunfisch → mäßig purinreich)
(aber kein Verbot, Gemüse löst selten Gicht aus!)
- Spinat
- Spargel
- Blumenkohl
- Pilze
- Bohnen / Erbsen
- Moderate Mengen Kaffee oder Schwarztee (meist sogar leicht günstig)
3. Lebensmittel, die gut bei Gicht sind (gichtfreundlich / förderlich)Diese helfen, Harnsäure zu senken und Entzündung zu reduzieren:
Obst & Gemüse
- Alle Obstsorten (außer übermäßig viel Fructose – siehe Tabellen unten)
- Alle Gemüse (auch die oben genannten sind erlaubt)
- Kirschen (können Harnsäure senken)
Milchprodukte
- Fettarme Milch, Joghurt, Quark, Käse → sie senken Harnsäure!
- Reis
- Nudeln
- Brot
- Kartoffeln
- Haferflocken
- Eier
- Nüsse
- Tofu & Sojaprodukte (sofern gut verträglich)
- Wasser
- Mineralwasser
- Kaffee (senkt oft Harnsäure leicht)
- Kräutertees
Dieser Artikel wurde verfasst von Prof. Dr. Klaus Kusterer