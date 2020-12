Wundheilung verbessern durch Kaltplasma-Therapie

Bei einer Kaltplasma-Behandlung werden spezielle Gase flachen- oder strahlenförmig auf die Wunde aufgebracht, z.B. über einen speziellen Stift (Pen). Die Kosten werden derzeit nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Sie liegen bei ab 10 Euro pro Behandlung – je nach Größe der Wunde und Dauer der Behandlung, berichtet der Norddeutsche Rundfunk.

Quelle: diabetesinformationsdienst diabinfo – Newsletter vom 27.10.2020 und eigene Recherche

