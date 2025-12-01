Differentialdiagnose: Gicht versus andere Erkrankungen

Differentialdiagnose: Gicht versus andere ErkrankungenDie Unterscheidung zwischen Gicht, rheumatischen Erkrankungen und einer Gelenkinfektion (septische Arthritis) ist manchmal schwierig – aber es gibt klare Merkmale, die helfen.
1. Gicht vs. Gelenkinfektion (septische Arthritis)
Eine Infektion im Gelenk ist akut gefährlich und muss sofort behandelt werden! Wie unterscheiden?
Gicht – typische Merkmale
- Plötzlicher Beginn, meist nachts
- Ein einzelnes Gelenk, typischerweise Großzehe
- Sehr starke Schmerzen, starke Rötung
- Fieber selten oder nur leicht
- Vorgeschichte: hoher Harnsäurewert, frühere Anfälle
Gelenkinfektion – typische Merkmale
- Meist stärkere Allgemeinsymptome: hohes Fieber, Schüttelfrost, schwer krank
- Gelenk fühlt sich extrem warm und stark geschwollen an
- Oft nach einer Verletzung, einer Operation, einem Insektenstich, einer Infektion anderswo im Körper
- Entzündungswerte (CRP, Leukozyten) sehr hoch
- Gelenkpunktion: Eiterartige Gelenkflüssigkeit und Bakteriennachweis → eindeutige Diagnose
Wenn ein Gelenk infiziert sein könnte, wird immer eine Gelenkpunktion gemacht, da eine unbehandelte Infektion das Gelenk dauerhaft zerstören kann.
2. Gicht vs. Rheumatoide Arthritis (RA)
Rheumatoide Arthritis ist eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung, ganz anders als der akute Gichtanfall.
Gicht – typische Merkmale
- Akute, sehr starke, oft nächtliche Anfälle
- Meist ein Gelenk gleichzeitig
- Häufig Großzehe, Sprunggelenk, Knie
- Zwischen Anfällen: komplett beschwerdefrei
- Bei langem Verlauf: Gichtknoten (Tophi)
- Symmetrische Gelenkentzündung (z. B. beide Finger- oder Handgelenke)
- Typisch: kleine Gelenke der Hände und Füße
- Morgensteifigkeit über 30–60 Minuten
- Langsamer Beginn, nicht so plötzlich wie bei Gicht
- Keine vollständigen schmerzfreien Phasen
- Blutwerte:
– Rheumafaktor (RF) oft positiv
– Anti-CCP-Antikörper typisch
Pseudogicht (CPPD-Arthropathie) ähnelt Gicht sehr, ist aber eine andere Kristallform.
Gicht – typische Merkmale
- Harnsäurekristalle (Uratkristalle)
- Meist Großzehe
- Kalzium-Pyrophosphat-Kristalle
- Häufig: Knie, Handgelenk
- Kristallform im Mikroskop unterscheidet eindeutig
- Gicht: nadelförmige Uratkristalle
- Pseudogicht: rhomboide Calcium-Pyrophosphat-Kristalle
- Infektion: Bakterien + hohe Zellzahlen
- Rheuma: keine Kristalle, entzündliche Zellen
Kurzfazit
- Gicht: keine Antibiotika
- Infektion: sofort Antibiotika
- Bei Unsicherheit → Gelenkpunktion ist entscheidend
Kategorisiert in: Gicht (erhöhte Harnsäure)
Dieser Artikel wurde verfasst von Prof. Dr. Klaus Kusterer