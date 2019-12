Frohe Weihnachten – mit sinnvollen Spenden

Wer zu Weihnachten etwas Gutes tun will, kann an Projekte spenden, die Menschen mit Diabetes unterstützen. Für die Forschung, für Kinder mit Diabetes und für die Versorgung von Menschen in Ländern, in denen dies nicht selbstverständlich ist. Hier finden Sie eine Auswahl:

diabetesDE – Deutsche Diabetes Hilfe

Die Patientenorganisation diabetesDE engagiert sich vielfältig für Menschen mit Diabetes – von der Forschung bis zur konkreten Unterstützung einzelner Projekte, die erkrankten Kindern und Erwachsenen zu mehr Lebensqualität verhelfen. Hier erfahren Sie mehr:

http://www.diabetesde.org/spenden-menschen-diabetes

Deutsche Diabetes Stiftung

Die Deutsche Diabetes Stiftung fördert wissenschaftliche Forschung ebenso wie soziale Projekte, die aussichtsreiche Verbesserungen der Lebensqualität vieler Menschen versprechen. Sie informiert Interessierte, Betroffene und Angehörige über Diabetes und berät bei Sorgen und Nöten. Zudem klärt die Stiftung die Öffentlichkeit über die Risiken auf, damit insbesondere ein Typ-2-Diabetes erst gar nicht oder deutlich verzögert auftritt. Hier erfahren Sie mehr:

http://diabetesstiftung.de/unterstuetzung.html

Stiftung Dianino – für Kinder mit Diabetes

Die Stiftung Dianino unterstützt Kinder mit Diabetes und ihre Eltern praktisch bei der Bewältigung von Alltagsfragen, zum Beispiel im Kindergarten und in der Schule. Bekannt ist die Stiftung für ihr Diabetes-Nanny-Projekt. Hier erfahren Sie mehr:

http://www.stiftung-dianino.de

Hilfe für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus e.V.

Der Verein setzt sich besonders dafür ein, dass Kinder mit Diabetes im Kindergarten und in der Schule gut betreut werden und gibt Hilfestellung, da wo es „brennt“. Diabetologisch tätige Ärzte und Diabetesberaterinnen engagieren sich dafür ehrenamtlich. In Rheinland-Pfalz hat der Verein in diesem Jahr eine landesweite Schulung für Lehrer und pädagogische Fachkräfte auf die Beine gestellt. Hier erfahren Sie mehr:

http://www.diabetes-kinderhilfeverein.de

Insulin zum Leben. Insulin for life.

„Insulin zum Leben“ ist ein Hilfsprojekt der Interessengemeinschaft Deutscher Diabetiker Bund e.V. (DDB) und Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. (BdkJ) und rettet als Partner im Netzwerk „Insulin For Life“ Global das Leben vieler insulinbedürftiger Menschen in Entwicklungsländern. Die ehrenamtlichen Projektmitarbeiter sammeln haltbares Insulin (mindestens vier Monate Haltbarkeit), Teststreifen und gut erhaltene Hilfsmittel sowie Geldspenden für Menschen mit Diabetes, die sonst keine Chance auf Versorgung hätten. Hier erfahren Sie mehr:

http://www.insulin-zum-leben.de

Dream Trust Projekt Indien

Dream Trust unterstützt Menschen mit Diabetes in Indien durch Patenschaften und sichert auf diese Weise ihre Versorgung. Zudem werden sie dabei unterstützt, einen Schulabschluss zu machen und einen Beruf zu erlernen. Das Projekt wird seit 25 Jahren von Dr. Sharad Pendsey geleitet, der an der Klinik in Nagpur Kinder und Erwachsene mit Diabetes behandelt. In Europa kümmert sich Anna. M. Uhlich aus Wien um die Koordination der Spenden und Patenschaften. Hier erfahren Sie mehr:

http://www.dreamtrust.at

Das Diabetes-News-Redaktionsteam wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2020.